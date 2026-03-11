En riesgo producción por calor extremo

El sector cafetalero de Chiapas enfrenta un escenario climático complejo debido al incremento atípico de las temperaturas registradas durante 2026, situación que amenaza tanto la producción como la calidad del café en la entidad.

De acuerdo con informes recientes de organismos como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y el Instituto del Café de Chiapas, el calor extremo está provocando un fuerte estrés térmico en los cafetos, lo que acelera de manera artificial la maduración del fruto.

Proceso

Este proceso impide que el grano desarrolle adecuadamente sus propiedades, reduciendo su densidad y afectando la calidad de taza, un factor clave para la comercialización del café chiapaneco en mercados nacionales e internacionales.

La situación resulta particularmente preocupante para la variedad Coffea arábica, predominante en Chiapas y reconocida a nivel mundial por su calidad.

Esta especie es especialmente sensible a las altas temperaturas, lo que la vuelve más vulnerable frente a las condiciones climáticas actuales.

Panorama

Productores de regiones cafetaleras como el Soconusco y la Frailesca reportaron afectaciones en sus cultivos, con pérdidas estimadas entre el 25 y el 30 por ciento de sus cosechas.

A este panorama se suma el desplazamiento de plagas y enfermedades hacia zonas que anteriormente eran consideradas seguras debido a su clima templado.

Entre las principales amenazas, se encuentra la roya del café, un hongo que ha incrementado su presencia ante el aumento de las temperaturas y cuya capacidad de adaptación, está superando incluso a variedades consideradas resistentes.

Asimismo, el calor ha acelerado el ciclo reproductivo de la broca del café, una de las plagas más dañinas para el cultivo.

Temporada

Esto provoca que se desarrollen más generaciones del insecto en una misma temporada, incrementando los daños en el fruto.

Además, la problemática se intensifica con las sequías prolongadas que acompañan las olas de calor.

La rápida evaporación de la humedad del suelo debilita el sistema radicular de las plantas, reduciendo su capacidad para resistir la temporada seca.

En municipios de las zonas bajas de la Sierra Madre y del Soconusco, las temperaturas superan hasta los 40 grados Celsius.