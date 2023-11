En sesión aprueban donación de predios

En sesión ordinaria, el Pleno de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Berriozábal a desincorporar un predio, asimismo a los Ayuntamientos de Jiquipilas y Tapalapa a desincorporar vehículos por encontrarse en estado de inoperatividad.

De esta manera, en la sesión presidida por la diputada Sonia Catalina Álvarez se autorizó —en primer término— desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno distribuido en 24 lotes para enajenarlos —vía donación— a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes ubicados en el barrio Candelaria de Berriozábal.

En este punto participó el diputado Felipe Granda Pastrana para manifestar sus argumentos a favor del dictamen, donde señaló: “El tema es parte de la regularización y legalización del fuero legal de Berriozábal, Chiapas.

“En este municipio gran parte de la zona centro de la ciudad no estaba legalizada, era una parte de la zona ejidal, una parte, pero la cuestión es que no era ni del municipio y mucha gente no tenía documentación.

“Por ello, se hizo un esfuerzo tripartita entre el municipio de Berriozábal, la Secretaría de Gobierno y el Gobierno del Estado para ir regularizando todas estas propiedades.

“Realmente son propiedades que ya están en poder de las personas, que viven desde hace 100 años, 150 años, y nunca habían tenido la documentación. Solo tenían contratos privados de las propiedades de esos predios”, señaló el diputado.

En segundo término, fue aprobado el dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Jiquipilas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a nueve vehículos porque se encuentran en estado de inoperatividad.

Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día, se aprobó también el dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Tapalapa, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a cuatro vehículos porque se encuentran en estado de inoperatividad.

La Mesa Directiva, acatando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, turnó a comisiones parlamentarias —para su análisis y dictamen— las siguientes disposiciones:

-Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 15 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas y el artículo 318 Quinter del Código Civil vigente en el estado de Chiapas, y se modifican los artículos 192 y 193 del Código Penal vigente en el estado. (En este punto participó en tribuna la diputada Martha Guadalupe Martínez Ruiz).

-La iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción séptima al artículo 248 y artículo 250 Bis al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de acoso sexual, violencia y hostigamiento a estudiantes. (En este punto abordó tribuna el diputado Raúl Bonifaz Moedano para exponer sus argumentos a favor).