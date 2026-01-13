En Tapachula la niñez transforma

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, premió a los ganadores del Primer Concurso de Dibujo Infantil, “Calles Limpias y Seguras”, que tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener los espacios limpios y saludables.

Al encabezar la premiación en el parque central Miguel Hidalgo, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, reconoció el talento de los niños y niñas de Tapachula quienes a través del dibujo externaron el compromiso con su ciudad.

Dijo que este gobierno municipal, trabaja de la mano de la sociedad por ello, “es importante impulsar los valores del cuidado del medio ambiente, de la seguridad y trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Tapachula podemos lograr grandes cosas”, por ello, anunció una segunda etapa de la campaña Calles Limpias y Seguras.

Primaria

Los ganadores del nivel primaria, fueron: primer lugar, Candy García Rodríguez, del Cebech No. 2 Teodomiro Palacios; Allison Nathalia de Paz Cabrera, de la primaria Efraín Antonio Gutiérrez, segundo lugar; Yirat García Rodríguez, del Cebech No. 2 Teodomiro Palacios; Allison de la Torre López, de la primaria Efraín Antonio Gutiérrez, cuarto lugar y Mateo López García, de la primaria Narciso Mendoza, quinto lugar.

Secundaria

Los triunfadores del nivel secundaria fueron: primer lugar, Victoria Elena Rodas Roblero de la secundaria general no.1; segundo lugar, Daniela Cerna Martínez, del Cebech No. 2 Teodomiro Palacios; tercer lugar, Ángeles Rocío Hernández Morales, de la secundaria general no. 6 Juan de la Barrera e Inzuarraga; cuarto lugar Enmanuel Alexander Rojas García, de la Estancia Educativa Temporal para Niñas y Niños en Movilidad y el quinto lugar fue para Carlos Manuel López Velasco de la secundaria general no. 1 Constitución Mexicana.