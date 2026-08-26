En Tenejapa continúa encuentro zapatista

Con actividades culturales, integrantes y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como organizaciones de México y otros países, iniciaron actividades en el municipio de Tenejapa para continuar con el encuentro “Las Artes Bajo Acoso”, que concluirá el próximo 29 de agosto.

Las actividades se realizaron en el Caracol Jacinto Canek, ubicado en la comunidad Winikton, donde se concentraron más de 500 personas para participar en el encuentro denominado “Artes y Encuentro de Resistencias y Rebeldías: RecignArte u OrganizArte”.

Se llevaron a cabo actividades de arte, poesía, danza y música, con la participación de colectivos y artistas provenientes de diferentes estados del país. También se contó con la participación del capitán Marcos, el comandante Moisés y panelistas invitados.

A pesar de las condiciones climáticas que se registraron en la región, las actividades continuaron durante la tarde, con la presencia de participantes y habitantes de comunidades de la zona tseltal.

Como parte del encuentro, también se dio a conocer la convocatoria de la comunidad indígena otomí de la Ciudad de México para la segunda reunión de organización y coordinación rumbo a la “Gira por la Vida-EZLN”, capítulo México, programada para diciembre.