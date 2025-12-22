En Teopisca presentan Programa de Estiaje

En Teopisca se realizó la presentación del Programa de Estiaje 2025–2026, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, atención y mitigación de incendios durante la temporada de estiaje.

En el encuentro se abordaron puntos fundamentales como la realización de brechas cortafuego, estrategias de prevención de incendios.

Así como la coordinación interinstitucional para la atención oportuna de emergencias. De igual manera, se establecieron mecanismos de apoyo y colaboración con personal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

Acuerdos

Se lograron acuerdos de apoyo para el combate de incendios, destacando la coordinación para la integración de brigadas contra incendios por parte de Protección Civil (PC) Zona Altos, así como el respaldo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), representada por Joel Uribe López Vázquez.

A la reunión asistieron: Luis Alberto Valdez Díaz, presidente municipal de Teopisca, regidores, representantes de grupos de auxilio y seguridad, así como el comandante Víctor Amezcua Vázquez, delegado de Protección Civil Región Altos Tsotsil-Tseltal, entre otras autoridades de la región.