En Tuxtla aún no se normaliza la movilidad de estudiantes

Los transportistas aún no se recuperan en cuestión de pasaje tras la pandemia. CP

Desde mediados del 2022, las clases presenciales fueron retomadas en la entidad y la capital chiapaneca no ha sido la excepción. Sin embargo, transportistas dan a conocer que no están moviendo la misma cantidad de estudiantes que en 2019, por ello el servicio de transporte urbano —tras la crisis sanitaria— no está operando al 100 % de su capacidad.

En este sentido, Jorge Omar Vazquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), precisó que en este momento están operando en un 80 %, que si bien no es un porcentaje negativo, todavía no están en los números que presentaban antes de la pandemia.

Y es que de acuerdo con los transportistas, las clases tampoco están al 100 % y eso se puede observar en el número de pasajeros que mueven cada día de la semana, visualizando dicha situación desde que comenzó el ciclo escolar.

Agregando lo siguiente: “Tenemos entendido que en instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde los alumnos llegan dos veces de manera presencial y el resto son clases en línea, eso tiene un impacto negativo”.

Recuperación paulatina

Mencionó que a pesar de haber una notoria mejoría no han tenido una recuperación, y todo ello se ve reflejado en el número de unidades que están laborando.