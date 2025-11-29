En Tuxtla y Palenque, difunden aplicación No te Enganches

La Fiscalía Antisecuestro se reunió con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac) y de la Guardia Estatal, en la ciudad de Palenque, con la finalidad de capacitarlos en materia de prevención del delito de extorsión.

Durante la sesión se presentaron las principales modalidades de extorsión, así como las medidas de seguridad y recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito.

En el mismo tenor, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el personal de la Fiscalía Antisecuestro participó en una entrevista radiofónica en la Unicach, en la que se brindó información sobre el delito de extorsión telefónica y se dieron recomendaciones de autocuidado; además, se mencionaron las diferencias entre los delitos de extorsión y engaño telefónico.

Posteriormente, se distribuyeron trípticos informativos sobre la prevención de la extorsión telefónica y se difundió la aplicación No te Enganches, invitando a la comunidad universitaria a hacer uso de ella. Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso de brindar una atención digna.