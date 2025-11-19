En una semana 12 casos nuevos de miasis

A pesar de los programas de prevención que se han instrumentado, en la última semana se registraron 12 nuevos casos de Miasis en humanos, causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, que transmite el gusano barrenador del ganado (GBG), informó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

Del total de estos, once se ubicaron en municipios de Chiapas y uno en Yucatán; mientras que cinco permanecen hospitalizados y el resto con tratamiento ambulatorio.

De acuerdo con el reporte semanal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), entre los enfermos nuevos se encuentran hombres y mujeres de entre los 34 a los 82 años de edad y todos, cuentan con un padecimiento asociado.

Son 84 los casos a nivel nacional, de los cuales 75 se ubican en Chiapas, cinco en Yucatán, tres en Campeche y uno en Tabasco.

De los registros de la última semana, dos se ubicaron en Tapachula y el resto en Cacahoatán, Tuzantán, Palenque, Comitán de Domínguez, El Porvenir, Tonalá, Ángel Albino Corzo, Ocosingo, Cintalapa, en el caso de Chiapas, y en Sacalum, Yucatán.

La dependencia estableció que se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica y búsqueda intencionada de casos, a la vez que recomienda a la población extremen medidas preventivas y vigilen que en la ocasión de tener heridas, éstas no se infecten, ya que en ellas es donde la mosca deposita sus huevecillos que se convierten en gusanos.