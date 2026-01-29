En Villaflores el Poder Judicial se acerca a la gente

En el Teatro Villaflores se llevó a cabo la presentación del programa Acercando la Justicia al Pueblo, impulsado por el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, con el objetivo de fortalecer el acceso a una justicia cercana, humana y sensible a la realidad de las comunidades chiapanecas. La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento reafirmó el compromiso del pueblo de Villaflores de promover y consolidar un municipio donde impere el derecho humano que es la justicia.

Jornada de trabajo

Durante su intervención, Moreno Guillén destacó la importancia de brindar certeza jurídica en una región económica clave como la Frailesca, exhortando a la población a acercarse con confianza al Poder Judicial, donde serán atendidos con profesionalismo, respeto, transparencia y humanismo. La jornada incluyó la presentación de los jueces adscritos en ambos juzgados para que la población los conozca y una sesión de preguntas abiertas que permitió escuchar de manera directa la voz del pueblo, fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y esta institución.