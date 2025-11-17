Enaproc, semillero de expertos en la materia

Este fin de semana se llevó a cabo la graduación de más de 300 alumnos egresados de la Escuela Nacional de Protección Civil (Enaproc), Campus Universitario Chiapas.

Logros

Ante la presencia del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar y el secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero Rodríguez, se realizó esta graduación después de dos años de no celebrarse, lo que representa un logro del actual gobierno al dar seguimiento y continuidad a este semillero de profesionales preparados con valores y con un profundo sentido humanista para enfrentar la Gestión Integral de Riesgos.

Los 304 graduados lo hicieron en los Doctorados de: Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil y Valuación y Transferencia de Riesgos; Maestrías: Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como Cambio Climático y Gestión del Territorio; Licenciaturas en: Protección Civil, Urgencias Médicas Prehospitalarias y Piloto Aviador.

Las y los alumnos son provenientes de 21 estados de la República, tales como: Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Así como de los países de: Estados Unidos de América, Colombia, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana; lo que confirma el alcance regional e internacional de la Enaproc Chiapas.

Se vuelven a reunir

El secretario de Protección Civil destacó que “después de dos años sin una ceremonia, hoy volvemos a reunirnos con la firme convicción de darle a la Enaproc el lugar y la relevancia que merece, a ustedes egresados, quiero decirles: su vocación, su disciplina y su capacidad de superar retos reflejan la esencia de esta escuela”.

Por su parte, la directora de la Enaproc Chiapas, Itza Maynez Villegas, celebró el cierre académico de esta generación que decidió formarse para servir, “aprendieron a identificar, evaluar y actuar frente al riesgo”, sostuvo.

Al hacer la entrega de los documentos a la comunidad graduada, se destacó la excelencia académica de Graciela Esther Zapata Cierra, quien concluyó sus estudios de doctorado con una calificación de 10.