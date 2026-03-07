Encabeza Ángel Torres Chuleando Tuxtla

En el marco de la 10ª edición de Chuleando Tuxtla, el presidente Ángel Torres, acompañado por personal de las distintas dependencias municipales, puso en marcha este programa en Capulines, en beneficio de familias de 355 manzanas en 23 colonias de la zona norte oriente de la capital.

Acciones

Al agradecer la gran labor que realizan las y los trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla, el alcalde capitalino destacó que desde que inició el programa se han recolectado llantas, bolsas de basura, cacharro, escombro y producto verde.

Al informar que el programa inició el 28 de noviembre del 2025, el presidente Ángel Torres exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en las calles, pues solo juntas y juntos, dijo, lograremos una ciudad más limpia y ordenada.