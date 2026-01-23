Encabeza Ángel Torres cuadrillas nocturnas

Como parte del compromiso, trabajo y resultados, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó cuadrillas nocturnas como parte de los programas Colonias al 100 y Bacheando Tuxtla, en distintas zonas de la capital.

En este sentido, Torres Culebro constató los trabajos de pintura de guarniciones, limpieza y poda de árboles en la 19.ª Norte y 15.ª Poniente de la ciudad. Este tipo de acciones, dijo, también se han realizado en Albania Alta, Potinaspak, entre otras colonias.

Asimismo, el alcalde dio seguimiento al programa Bacheando Tuxtla en el bulevar Ciro Farrera, entre el bulevar Belisario Domínguez y libramiento Sur, cuyas labores se efectúan de noche para evitar congestionamientos viales.

Durante su recorrido, Ángel Torres agradeció el gran trabajo que realizan trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Servicios Municipales y de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento, por contribuir en la transformación de la capital y construir una ciudad más limpia.