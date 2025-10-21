Encabeza Ángel Torres edición de Lunes del Pueblo

El presidente municipal Ángel Torres encabezó una nueva edición más del programa Lunes del Pueblo, acompañado por su equipo de trabajo, donde escuchó y atendió de manera directa las peticiones, propuestas y necesidades de las familias tuxtlecas.

Durante la jornada, realizada en el patio de la Presidencia Municipal, se brindó atención personalizada en temas de servicios públicos, obra social, seguridad y bienestar, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con un modelo cercano, transparente y participativo.