Encabeza Chiapas municipios pobres

El ingreso corriente promedio trimestral por hogar mide todo el dinero que recibe una familia cada tres meses, por trabajo, negocio propio, rentas, apoyos y remesas. Chiapas tiene el 87.9 por ciento de sus municipios con los estratos de ingresos corrientes más bajos del país.

Se presentó el documento Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM) con esa medida, el Instituto Nacionales de Estadística y Geografía (Inegi) calcula la pobreza económica de cada municipio de la República Mexicana.

El 87.9 por ciento de los municipios de Chiapas se ubica en los estratos de ingreso más bajos del país, según el ICMM 2024. Es la proporción más alta de México, por encima de Oaxaca (79.6 por ciento), Guerrero (74.1), Veracruz (61.8) y Puebla (58.5).

Registros

El municipio de Tila aparece entre los de menor ingreso corriente de la Federación, con 22 mil 310 pesos trimestrales por hogar.

El estudio estima el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en dos mil 469 municipios.

Del total, el 66.9 por ciento se clasificó en el estrato “muy bajo”, con ingresos de 10 mil 617 a menos de 35 mil pesos trimestrales.

Otro 21 por ciento quedó en el estrato “bajo”, con ingresos de 35 mil a menos de 45 mil pesos. Solo el 0.8 por ciento de los municipios del estado alcanzó el estrato “alto”, con ingresos de 60 mil a 79 mil 999 pesos.

A nivel nacional, los hogares de casi tres de cada cuatro municipios registraron ingresos inferiores a 60 mil pesos trimestrales en 2024. El 74.5 por ciento se concentró en los estratos muy bajo, bajo y medio.

Los municipios con los ingresos más altos se ubican en el norte y noroeste, además de zonas urbanas del centro.

Ciudad de México

La alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, registró el ingreso promedio más alto del país, con 176 mil 661 pesos trimestrales por hogar.

El Inegi señaló que la información sirve para diseñar políticas públicas sobre bienestar económico, reducción de desigualdades territoriales y focalización de programas a nivel municipal.