Encabeza edil programa Impulso Comunitario

En compañía de familias y autoridades ejidales, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, junto con la presidenta del DIF, Margarita Sarmiento Tovilla, encabezó el programa Impulso y Fortalecimiento Comunitario en el ejido Heriberto Jara, acercando los servicios que ofrece el Ayuntamiento directamente a la población.

Desde esta comunidad, Valeria Rosales agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por su respaldo y reconoció la organización y compromiso de las familias de Heriberto Jara. Señaló que gobierna de frente y con el respaldo del pueblo, por lo que su prioridad es atender primero a los ejidos, llevando hasta ellos todos los beneficios disponibles.

Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, entrega de medicamentos, atención dental, cortes de cabello, despensas, sillas de ruedas, andaderas, bastones, material deportivo y paquetes de hortalizas. También se realizaron labores de reforestación y limpieza en el parque, se entregaron árboles para cercas vivas, entrega de herramientas por temporada de lluvias para el Comité Humanista de protección civil, atención para mujeres en situación de violencia y se reforzó el alumbrado público. El comisariado ejidal, Roberto Castro Salazar, y el agente municipal agradecieron a la alcaldesa y al DIF municipal por estas acciones en favor de la comunidad.