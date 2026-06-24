Encabeza edil Sesión del Consejo Municipal de PC

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la 4.ª Sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, en la que dio inicio al operativo Vacaciones de Verano 2026 y reiteró el compromiso de su gobierno de fortalecer la coordinación interinstitucional para salvaguardar a las familias tapachultecas y a quienes visitan el municipio durante esta temporada.

“Nos acercamos a una temporada en la que muchas familias salen de vacaciones y también recibimos visitantes en nuestro municipio, por eso nos estamos preparando para garantizar la seguridad de quienes transitan por las carreteras, visitan las playas, balnearios, centros recreativos y espacios de convivencia”, expresó Yamil Melgar, al destacar que el objetivo del operativo es prevenir incidentes, proteger vidas y generar condiciones seguras durante este periodo.

Por su parte, el secretario municipal de Protección Civil (PC), Luis Demetrio Martínez López, informó que el Programa Especial Municipal de Protección Civil Vacaciones Verano 2026 contempla módulos de atención e información, recorridos preventivos, inspecciones en establecimientos y zonas recreativas, así como vigilancia y capacidad de respuesta en puntos de alta afluencia. “Estamos fortaleciendo la presencia operativa y la coordinación con las corporaciones de seguridad, auxilio y emergencia para reducir riesgos y brindar atención oportuna a la población”, subrayó.

Operativo conjunto

El alcalde Yamil Melgar señaló que este operativo representa un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, cuerpos de emergencia, instituciones de seguridad y sociedad organizada, con acciones específicas en carreteras, playas, balnearios, centros recreativos y espacios de convivencia, sobre todo en zonas de alta concentración de visitantes como San Benito, Puerto Madero Escolleras y Playa Linda.

“Agradezco la disposición de quienes integran este consejo; su colaboración es fundamental para alcanzar los objetivos de este operativo y brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad. Como gobierno municipal, mantendremos el trabajo coordinado para que esta temporada transcurra de forma tranquila y segura”, puntualizó Melgar Bravo.

En la sesión participaron el teniente coronel Donaciano Zaragoza Hernández, en representación de la 36/a Zona Militar; el delegado de la Secretaría General de Gobierno, José Antonio Hernández Flores; el delegado regional de Protección Civil (PC), Joaquín Ernesto Montes Molina; así como la regidora Rosa Cortés, el regidor Juan Carlos D’amiano, integrantes del gabinete municipal y representantes de distintas corporaciones e instituciones de auxilio y seguridad.