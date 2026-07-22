Encabeza Ejecutivo reunión del Gabinete de Educación

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la quinta reunión de trabajo con integrantes del Gabinete de Educación, donde señaló que, al inicio de su administración, en diciembre de 2024, más de 500 mil personas no sabían leer ni escribir en Chiapas. Ante esta realidad, dijo, se estableció como meta alfabetizar a más de 250 mil chiapanecas y chiapanecos durante 2026, mediante el programa Chiapas Puede.

En este marco, el mandatario reconoció el trabajo de las servidoras y los servidores del pueblo, así como de las más de 10 mil asesoras y asesores que acercan la educación a los pueblos originarios, las comunidades rurales y urbanas, y a todos los rincones de la entidad. Enfatizó que Chiapas Puede representa el humanismo, la sensibilidad y el sentido social que distinguen al gobierno de la Nueva ERA.

“Enseñar a leer y escribir constituye quitarle la venda de los ojos a las personas. Nosotros estamos empeñados en que más personas dejen la oscuridad para que caminen por el sendero del conocimiento y de la luz”, expresó.