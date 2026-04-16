Encabeza ERA arranque de campaña contra GBG

Durante el arranque de la campaña preventiva contra el gusano barrenador, en el municipio de Pichucalco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja en coordinación con las autoridades federales encabezadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de garantizar apoyos que fortalezcan las cadenas productivas de Chiapas.

En este marco, el mandatario explicó que, mediante esta estrategia de prevención, control y erradicación del gusano barrenador del ganado, en esta ocasión se entregaron 4 mil 805 paquetes de ivermectina, que constan de 717 mil dosis y que beneficiarán a 10 mil 835 productores y productoras, de los cuales mil 631 son mujeres. Detalló que, junto a las Fuerzas Armadas y las instancias zoosanitarias, se mantienen activos los filtros de vigilancia en distintas regiones del estado, a fin de evitar riesgos y proteger el hato ganadero.

Mensaje

“Trabajamos todos los días para cumplirle a Chiapas. Soy un gobernador que, ante una problemática, ve un horizonte de oportunidades para responder a las chiapanecas y los chiapanecos. Siempre caminaremos juntos, pueblo y gobierno, para construir la prosperidad de los sectores productivos”, expresó. Asimismo, puntualizó que la adquisición de los seguros ganadero y agrícola ante catástrofes permite resguardar el patrimonio de las familias rurales.

Infraestructura carretera

Más tarde, el gobernador encabezó la verificación de los trabajos de mantenimiento del camino Pichucalco-Tectuapan, un proyecto que contempla una inversión superior a 11.2 millones de pesos y que beneficiará a más de 25 mil 700 habitantes. Señaló que recorre los municipios para constatar que las obras de infraestructura carretera y de otros rubros cumplan con los estándares de calidad y respondan a las necesidades de la población.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció la respuesta oportuna y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ante la problemática del gusano barrenador, y subrayó que la implementación de esta campaña preventiva fortalecerá las acciones de control y reducirá la incidencia de casos. Además, valoró el liderazgo humanista del gobernador Eduardo Ramírez y reiteró el respaldo del Poder Legislativo a las acciones que impulsan el campo y el bienestar de las familias chiapanecas.

Atención de casos

El coordinador regional de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Abel Rosas Téllez, informó que, como resultado del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, al corte del 14 de abril se ha atendido a más del 90 por ciento de los 6 mil 400 casos notificados de gusano barrenador. Enfatizó la importancia de reforzar las acciones preventivas para disminuir incidencias y erradicar esta plaga.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, destacó el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el fortalecimiento del sector agropecuario, particularmente con el inicio de esta campaña preventiva, la cual consideró fundamental para proteger la sanidad del hato ganadero y la salud pública. Asimismo, hizo un llamado a los ayuntamientos de la región Norte a sumarse a las campañas sanitarias, con el objetivo de mejorar la comercialización del ganado en mercados internacionales.

Más acciones

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, detalló que las acciones de mantenimiento del camino Pichucalco–Tectuapan favorecerán a más de 25 mil personas. Añadió que también se realiza la rehabilitación del tramo El Suspiro–Nuevo Nicapa, con la reparación de un kilómetro en tramos aislados, en beneficio de más de 4 mil habitantes, así como la reconstrucción del camino del entronque Pichucalco–Juárez–Sunuapa, con una longitud de 2.20 kilómetros, y otro subtramo de 1.1 kilómetros, ambos en favor de más de seis mil personas en total. Informó que estas obras representan una inversión superior a 32 millones de pesos, lo que refleja el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con la justicia social y la inclusión de las comunidades.

Reconocen a ERA

El presidente municipal de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova, reconoció la visión y liderazgo del gobernador al demostrar, con hechos, que en Chiapas hay un gobierno que atiende las necesidades de la gente. Afirmó que el respaldo al sector pecuario y a la infraestructura carretera responde a una estrategia clara y no a acciones improvisadas. “El progreso verdadero es el que nace del deber cumplido y del compromiso con la comunidad”, expresó.

En representación de las y los ganaderos de la región, Laura Contreras Rodríguez valoró la actuación del gobierno de Eduardo Ramírez frente a la emergencia sanitaria del gusano barrenador, al señalar que se han implementado acciones concretas para proteger la sanidad del ganado y la economía de miles de familias. Subrayó que este esfuerzo demuestra que, cuando hay voluntad, es posible avanzar con rumbo y resultados, y refrendó el compromiso del sector de sumar esfuerzos para erradicar esta problemática y mejorar la trazabilidad de los semovientes hacia otros estados y mercados internacionales.