Encabeza ERA entrega de apoyos Coneculta 2025

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de reconocimientos y apoyos económicos Coneculta 2025, correspondientes a los proyectos Tesoros Humanos Vivos, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines y Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc). En este acto, subrayó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene un firme compromiso con la preservación de los saberes ancestrales y con la visibilización de la riqueza cultural de Chiapas.

Durante su mensaje, el mandatario reconoció a las mujeres y los hombres galardonados por su talento, conocimiento, compromiso social y profundo amor por sus comunidades. Destacó que su labor en ámbitos como la artesanía, la música, la poesía y la medicina tradicional los convierte en auténticos tesoros humanos, cuya contribución resulta esencial para conservar la esencia ancestral de los pueblos originarios y proyectar a Chiapas ante el mundo.

Reconocimiento

“Felicito a todas y todos quienes hoy reciben este reconocimiento. Gracias por mantener vivas nuestras tradiciones y culturas, pero, sobre todo, por el legado que nos han dado: sentirnos orgullosamente chiapanecos y chiapanecas”, expresó, al reiterar que su gobierno trabaja con una perspectiva humanista y bajo la cosmovisión del buen vivir, entendida como la armonía con uno mismo, con la comunidad y con la madre tierra.

En este contexto, Ramírez Aguilar informó que enviará una propuesta al Congreso del Estado de Chiapas para que 2026 sea declarado el Año de Jaime Sabines, en el marco de la conmemoración del centenario de su nacimiento. Asimismo, puntualizó que continuará impulsando acciones y programas orientados a fortalecer los proyectos que fomentan los saberes tradicionales y el desarrollo artístico en la entidad.

En representación del director general de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Diego Prieto Hernández, la directora de Unidades Regionales, Tania Mena Bañuelos, felicitó a las y los chiapanecos que mantienen vivo su patrimonio, sus saberes y su memoria histórica. Manifestó el interés de la Federación por seguir impulsando el Pacmyc, a fin de que las comunidades narren su propia historia y fortalezcan su identidad a través de la participación colectiva. Anunció que para el próximo año se duplicará el monto de este programa.

Objetivos

“El programa reconoce que la cultura no es un adorno, sino una forma de resistencia, dignidad y permanencia. Como bien lo señala nuestra presidenta, la cultura es un derecho. Salvaguardar el patrimonio vivo no implica detenerlo, sino acompañarlo y crear las condiciones para que siga su curso con sentido en el presente”, afirmó.

Por su parte, la directora general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Coneculta), Angélica Altuzar Constantino, destacó que esta entrega tiene como objetivo preservar y fortalecer el patrimonio cultural vivo del estado, además de impulsar la creación artística y la participación comunitaria, reconociendo el trabajo de quienes mantienen vigentes las expresiones culturales de Chiapas.

Detalló que el proyecto Tesoros Humanos Vivos distingue a portadoras y portadores de saberes ancestrales con un estímulo de 60 mil pesos; que el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2025 otorga un reconocimiento de 100 mil pesos a la obra ganadora; y que, mediante el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), emisión 2025, se aprobaron 25 proyectos con una inversión bipartita de dos millones de pesos.

Agradecimiento

A nombre de las personas beneficiarias del Pacmyc, Aracelis Montero Zambrano, originaria de Villaflores, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por el respaldo otorgado a las comunidades mediante este tipo de programas. Señaló que estos proyectos fortalecen y preservan saberes, rituales, música y danzas que dan identidad a los pueblos, además de promover la paz, la igualdad y la justicia social, reforzando la unidad comunitaria y la construcción de un mejor futuro para Chiapas.

Durante el evento se entregaron reconocimientos y estímulos económicos a quienes fueron distinguidos como Tesoros Humanos Vivos, Orgullos de la Chiapanequidad: María Méndez Hernández, partera tradicional del municipio de Yajalón; Francisco Álvarez Montoya, tintorero tradicional de hilos del municipio de San Cristóbal de Las Casas; y Lázaro Domínguez González, músico, danzante y reconocido jarakom (padre del pueblo zoque) del municipio de Chapultenango.

Beneficiarios

Asimismo, se otorgó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2025 a Julio César Melo Toledo por el poemario inédito Botánica Forense. En lo que respecta al Pacmyc, emisión 2025, se benefició a Aracelis Montero Zambrano, representante del proyecto Elaboración y Exposición de Muñecas de Jolochi, del municipio de Villaflores; a Pablo Rafael Díaz Cruz, representante del Proyecto Museo Itinerante de Textil de los Altos de Chiapas, de Zinacantán; y a Candelaria Vázquez Morales, con el proyecto Ptet Chulel, rescate de las técnicas ancestrales del algodón en los huipiles de Venustiano Carranza.