Encabeza ERA Jornada Nacional de Reforestación

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a toda la ciudadanía chiapaneca para sumarse a la Gran Jornada Nacional de Reforestación 2026, convocada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y que se llevará a cabo este domingo 9 de agosto en los 124 municipios de la entidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal sostuvo la importancia de restaurar los ecosistemas con la intención de mitigar los efectos del cambio climático.

“Quiero invitar a todos los chiapanecos y chiapanecas. Nos ha convocado nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarnos a esta gran jornada nacional de reforestación. Tendremos en los 124 municipios reforestación”, expresó.

Ramírez Aguilar detalló que en Tuxtla Gutiérrez se habilitarán dos puntos principales para la siembra: el Cañón del Sumidero y la reserva del Guanacastle, ubicada en la meseta de Copoya.

Trabajo conjunto

En cada cabecera municipal, dijo, se llevará a cabo una acción de reforestación, agradeciendo a los alcaldes y alcaldesas por su adhesión a esta convocatoria.

“Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos estamos llamados para contribuir en el cuidado de la Madre Tierra. Nos vemos mañana a las 9:30 para que juntos sembremos vida. Nos vamos a conectar todos a nivel estatal”, puntualizó el gobernador.

Esta jornada forma parte de una estrategia nacional que involucra a bastantes dependencias gubernamentales, comunidades, academia y sociedad civil.

Meta

La meta a nivel nacional es plantar 6.6 millones de árboles y plantas en más de 32 mil hectáreas, con presencia en las 32 entidades federativas, 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios.

Cabe destacar que el Programa Sembrando Vida produce la mayor parte de las plantas utilizadas en esta jornada, y ha contribuido a la plantación de mil 200 millones de árboles y la restauración de un millón de hectáreas en los últimos años.