Encabeza ERA Jornada por la Paz en Pantelhó

En el marco de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Jornada por la Paz en Pantelhó, uno de los municipios prioritarios de la entidad, donde reafirmó que el gobierno de la Nueva ERA recorre las comunidades para escuchar y atender las necesidades más apremiantes de la población, especialmente de los pueblos que durante años permanecieron en el olvido. En ese sentido, aseguró que continuará impulsando acciones para fortalecer la transformación y consolidar entornos seguros y libres de violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Ramírez Aguilar señaló que el capítulo de violencia que durante años marcó a Pantelhó ha quedado atrás y que hoy este municipio, al igual que otras regiones de Chiapas, vive una etapa de paz, prosperidad, gobernabilidad y Estado de derecho, resultado de un gobierno que ejerce la autoridad con responsabilidad, aplica la ley y no hace componendas. “Somos misioneros de la paz. Venimos a decirle a Chiapas y a México: en Pantelhó se vive en paz, porque se aplica la ley. No vamos a desistir”.

Acciones

Como parte de su agenda de trabajo, el mandatario dio inicio a la construcción de los sistemas de agua potable de las localidades San José del Carmen y La Esmeralda. Destacó que garantizar el acceso al agua potable es una prioridad de su administración, al tratarse de un servicio que impacta directamente en la salud pública y en la productividad de las comunidades.

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, manifestó que Pantelhó atraviesa una nueva etapa de transformación, pues con el respaldo del gobierno de la Nueva ERA el municipio ha transitado del olvido a la prosperidad, fortaleciendo la armonía y el tejido social. Asimismo, invitó a la población a aprovechar la Jornada por la Paz, mediante la cual se acercan a las comunidades los programas que las distintas instituciones ofrecen.

Compromiso

El comandante interino de la Séptima Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo, valoró la realización de estas Jornadas por la Paz y reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas de privilegiar la prevención y la protección de la vida como pilares de la convivencia armónica. Añadió que el programa de destrucción de armas refleja el compromiso compartido entre autoridades y ciudadanía para construir entornos más seguros, ya que cada arma entregada representa un riesgo menos para las familias y un paso firme hacia la consolidación de la cultura de paz.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la presencia permanente de las corporaciones de seguridad han fortalecido la paz en Pantelhó y la región. Informó que continuarán los patrullajes, operativos y labores de inteligencia, al tiempo de advertir que se actuará con firmeza contra quienes cometan delitos o difundan información falsa.

Seguridad

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, enfatizó que la estrategia de seguridad implementada por este gobierno ha permitido recuperar la gobernabilidad en Pantelhó y fortalecer la voluntad ciudadana de mantener la ruta de la paz. Dejó en claro que la autoridad no está para favorecer a ningún grupo, sino para servir al pueblo, por lo que advirtió que toda persona que incurra en conductas delictivas o atente contra los derechos de la ciudadanía enfrentará la acción de la justicia.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Aguilar, destacó que los sistemas de agua potable que se construirán en las localidades San José del Carmen y La Esmeralda permitirán dignificar el servicio para las familias, pues tendrán agua de calidad y suficiente.

Proyecto

El presidente municipal de Pantelhó, Julio Pérez Pérez, reconoció el trabajo coordinado de las autoridades para fortalecer la paz, la tranquilidad y la seguridad en Chiapas. De igual forma, celebró el inicio del proyecto de agua potable, una obra esperada desde hace muchos años por la población y que hoy comienza a concretarse.

En representación de las y los habitantes de Pantelhó, Marien González Gómez agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la realización de la Jornada por la Paz en el municipio. Asimismo, expresó el reconocimiento de la comunidad por las acciones que han permitido recuperar la tranquilidad y fortalecer la seguridad en la región.

Acompañaron al gobernador el jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado, Fernando Bermúdez Velasco; las secretarias de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Leticia Méndez Intzín; de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; y de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito; la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Flor de María Guirao Aguilar; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez; la secretaria técnica de la Mesa de Paz, María Baldramina Zepeda Melgar; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; la diputada local Wendy Arlet Hernández Ichin; el coordinador de Delegaciones de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Juan Luis Zarazúa Salazar; en representación del presidente del Poder Judicial, el magistrado José Eduardo Morales Montes; en representación del coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, el coronel Ricardo Rodríguez Alexander; además de autoridades locales, familias beneficiadas y personas invitadas.