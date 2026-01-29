Encabeza ERA liberación de tortugas marinas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la liberación de crías de tortuga marina en la playa de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, donde refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con el cuidado, la protección y la conservación de estas especies.

En el marco de esta actividad, el mandatario realizó un recorrido por el Campamento Tortuguero, durante el cual anunció que su administración fortalecerá de manera integral la infraestructura y el equipamiento del sitio, además de dotarlo de material didáctico.

Precisó que estas acciones tienen como objetivo contribuir a la preservación de las tortugas marinas y fomentar la conciencia ambiental entre la población y las y los visitantes.

Recorrido

Durante el recorrido, la bióloga Mirella Domínguez explicó el ciclo de vida de la tortuga marina y destacó la relevancia de las labores de conservación que se desarrollan para garantizar su preservación, al tratarse de una causa social y ambiental que requiere respaldo permanente. Asimismo, reconoció el trabajo cotidiano de brigadistas y personas voluntarias que resguardan los nidos y, pese a las dificultades operativas y a la amenaza constante de saqueadores, logran rescatar y liberar miles de crías en cada temporada.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; su hija Grecia Ramírez Espinoza; así como las secretarias de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca, y de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera; entre otras y otros asistentes.