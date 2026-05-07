Encabeza ERA Primer Simulacro Nacional 2026

En punto de las 11:00 horas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el Primer Simulacro Nacional 2026 en Tuxtla Gutiérrez, un ejercicio preventivo en el que participaron de manera simultánea más de 552 mil personas en 10 mil 721 inmuebles registrados de instituciones de los tres órdenes de gobierno, hospitales, empresas, planteles educativos y espacios públicos de los 124 municipios de Chiapas.

Prevención

Desde las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil, el mandatario destacó que estas acciones fortalecen la coordinación institucional y los protocolos de prevención, además de optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo provocadas por fenómenos naturales o por la actividad humana.

Ramírez Aguilar reconoció el trabajo de la Secretaría de Protección Civil, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de las y los brigadistas, en favor del pueblo. Señaló que Chiapas presenta alta vulnerabilidad sísmica, por lo que hizo hincapié en la importancia de fomentar la cultura de la prevención y de contar con un plan familiar que permita mantener la comunicación y el apoyo en todo momento.

Reconocimiento a Protección Civil

“Reconozco a todas y todos por su labor y entrega en los momentos difíciles. Siempre son las y los primeros respondientes en incendios, temblores, afectaciones volcánicas y distintos siniestros. Chiapas cuenta con una sólida cultura de protección civil y estos simulacros nos preparan para actuar de manera adecuada cuando se requiere”, expresó, al tiempo de remarcar que la entidad se mantendrá a la vanguardia en materia de alerta sísmica.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que la participación de más de 552 mil personas representa un crecimiento de casi el 40 por ciento respecto al año anterior. Detalló que, en lo que va de 2026, a nivel nacional se han registrado 15 mil 312 eventos sísmicos, de los cuales 2 mil 619 han tenido epicentro en Chiapas, lo que coloca al estado en el tercer lugar nacional con mayor número de sismos de distintas magnitudes.

Actividad sísmica

Asimismo, precisó que la dependencia cuenta con una fuerza de tarea integrada por 60 elementos, ocho ambulancias, dos unidades contra incendios, tres unidades cisterna, dos pick up, dos razer, tres embarcaciones de casco rígido, ocho balsas inflables y una van. Añadió que, como parte del Plan Sismo, se mantienen activadas 15 regiones con mil 823 elementos del Sistema de Protección Civil estatal y municipal, 86 ambulancias, 206 unidades de emergencia, dos helicópteros, una aeronave de ala fija y una ambulancia acuática.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el comandante de la Región Aérea del Sureste, Edgar Salvador Rodríguez Franco; el representante de la VII Región Militar, Luis Victoria Corte; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, José Gregorio Pérez Juana; así como personal de Protección Civil.