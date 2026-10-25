Encabeza ERA reunión con el Gabinete del Campo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el Gabinete de la Secretaría del Campo, donde se informó sobre los avances de los distintos proyectos que el gobierno de la Nueva ERA ha establecido con el propósito de impulsar el crecimiento del campo chiapaneco.

En este marco, junto al secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, el mandatario subrayó que la meta es consolidar un campo próspero, por lo que su administración realiza una importante inversión para entregar 205 tractores a través de los créditos de la Ventanilla Única Estatal y apoyar a las productoras y los productores, a fin de que tengan mejores cosechas y mayores ingresos para sus familias.

Proyección

Destacó que se proyecta la adquisición de drones agrícolas para prestar este servicio a un costo muy bajo, lo que representará un apoyo muy importante para contribuir al mejoramiento de la productividad del campo chiapaneco.

Ramírez Aguilar reiteró el compromiso de seguir trabajando a favor del fortalecimiento de las cadenas productivas y el bienestar de las familias que viven y trabajan en el campo.