Encabeza Escandón el contingente de Chiapas

Rutilio Escandón encabezó el contingente de Chiapas que acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. CP

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el contingente de Chiapas que acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el mitin convocado para conmemorar el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera y donde personas de todo el país se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante esta conmemoración y junto a a miles de lopezobradoristas que se reunieron en la capital del país para expresar su apoyo al mandatario federal, Escandón Cadenas también le manifestó su respaldo y destacó los proyectos que impulsa en materia energética, los cuales, aseguró, tienen como prioridad alcanzar la autosuficiencia energética.

“Primero Lázaro Cárdenas con el petróleo, luego López Mateos con la electricidad, y ahora el presidente Andrés Manuel con el litio. Nuestro presidente ha rescatado la soberanía energética, que es un patrimonio del pueblo de México”, aseguró.

Respaldo de la ciudadanía

Al resaltar los beneficios dirigidos al crecimiento de Chiapas y del Sur Sureste del país, el gobernador chiapaneco destacó que todo el interés y el trabajo que López Obrador realiza para favorecer a quienes más lo necesitan y catapultar acciones que traerán mejor calidad de vida a México, la tarde de ayer fue correspondida, pues una vez más el pueblo se volcó al corazón de la capital mexicana para expresarle su apoyo.

Ante los miles de asistentes que coreaban: ¡Que siga Obrador y la Cuarta Transformación!, Rutilio Escandón subrayó que esta fiesta nacional para recordar dicha fecha histórica, en la que el zócalo capitalino estuvo a reventar, solo pudo convocarla una persona con las cualidades que ha mostrado López Obrador.

“El presidente Andrés Manuel es un hombre muy trabajador que tiene muchas cualidades, pero hay dos que lo distinguen: primero, que es un extraordinario ser humano y, segundo, que es muy honesto y honrado; por eso, hoy el presupuesto alcanza para darle bienestar al pueblo. Es un hombre visionario, estadista, es el mejor presidente que ha tenido México y hoy refrenda nuestra independencia y soberanía”, enfatizó.

Discurso presidencial

En su mensaje al pueblo mexicano, el presidente López Obrador sostuvo que la lección que ha dejado este proceso histórico de Lázaro Cárdenas, es que solo con el pueblo y apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una verdadera transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios.

Por ello, convocó no zigzaguear y seguir anclados a los principios de trabajar a favor de la gente y no aceptar que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y empobrecimiento de las mayorías. Resaltó que en su mandato se combate la corrupción y la impunidad, hay austeridad y el dinero se destina en programas sociales que atienden las necesidades del pueblo.

Asimismo, aseguró que se ha reducido la violencia gracias al combate de la causas; se han fortalecido los proyectos de infraestructura y la economía sin endeudar al país; se ha consolidado la autosuficiencia alimentaria y energética; existe un sistema de educación y de salud universal y gratuito; y no han aumentado los precios de los hidrocarburos, entre otros logros, en beneficio de las familias mexicanas.

Llamado a la unidad

“Estoy convencido de que contamos con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa de la Transformación, y de que cualquiera de los aspirantes aplicará la misma política a favor del pueblo y la nación. Está asegurada la Transformación con cambio, no hay que temer, eso sí, hay que mantenernos unidos, mirando siempre hacia el porvenir, trabajando desde abajo y con la gente, sin descuidar la estrategia de la revolución de las conciencias, porque en el país hay un humanismo mexicano”, apuntó.

En este marco, López obrador recordó que México es un país independiente y libre y no una colonia de Estados Unidos de América, por lo que apuntó que, aunque algunos legisladores de manera irresponsable amenacen, no permitirá que se viole la soberanía y se pisotee la dignidad de la patria.

“Cooperación sí, sometimiento no, intervencionismo no, oligarquía no, corrupción no, clasismo no, racismo no; libertad sí, democracia sí, honestidad sí, justicia social sí, igualdad sí, soberanía sí. ¡Viva la Expropiación Petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y ahora de la industria petrolera nacional!, ¡Viva Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, arengó al concluir su discurso.

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez; gobernadoras, gobernadores, senadoras, senadores, diputadas, diputados, así como de simpatizantes de todo el país, quienes a su paso le pidieron fotos o videos.