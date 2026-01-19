Encabeza Fiscalía operativos en Frontera Comalapa y Motozintla

La Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal encabezó los operativos Cero Impunidad y Frontera Comalapa Seguro y Cero Impunidad y Motozintla Seguro, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Nacional (GN), Guardia Estatal Preventiva (GEP), Guardia Estatal Vial Preventiva, Protección Civil (PC) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Motozintla.

Acciones

En Frontera Comalapa, los elementos recorrieron las localidades de Nuevo México, Paso Hondo, Santa Rita, Guadalupe Victoria, San Jerónimo, Potrerillos, El Jocote, Sabinalito, 20 de Mayo, Santa Teresa Llano Grande, Ciudad Cuauhtémoc, Las Champas, barrio Centro y límites fronterizos con Guatemala, y tuvieron proximidad social en Kanan 01, 02, 03 y con el Ejército de Guatemala.

En Motozintla, realizaron recorridos de prevención y disuasión de delitos en los barrios Centro, Reforma, Emiliano Zapata, Canoas, Las Flores, San Antonio, Milenio 1, 2, 3 y 4, así como el fraccionamiento Vida Mejor.

Punto de verificación

También instalaron un punto de verificación vehicular en el tramo carretero Mazapa de Madero-Motozintla, donde despolarizaron cuatro vehículos y exhortaron a motociclistas a portar la documentación correspondiente y equipo de protección adecuado (casco).

La Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.