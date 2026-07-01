Encabeza Gómez Zuart recorrido técnico en obra

En el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Ingeniero e Ingeniera, la titular de la Secretaría de Infraestructura del estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, encabezó el recorrido técnico guiado en la construcción del libramiento de Las Alfareras, proyecto consolidado como una de las obras de infraestructura vial más estratégicas para el desarrollo de la región Altos de Chiapas.

A la jornada técnica asistieron agremiados del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, A.C., así como estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, con el propósito de conocer a fondo los procesos constructivos, ingeniería aplicada y avances actuales en la ejecución del proyecto.

Inversión histórica

Ubicado en el tramo de Amatenango del Valle–Teopisca, el libramiento de Las Alfareras representa una inversión histórica superior a los 453 millones de pesos que beneficiará de manera directa a más de 442 mil habitantes.

Con esta actividad, la funcionaria estatal remarcó el firme compromiso de esta Nueva ERA con la transparencia en la obra pública, destacando que este ejercicio de campo fortalece el intercambio de conocimientos y vinculación con el sector especializado, al tiempo que consolida una política de puertas abiertas en la infraestructura que se construye en Chiapas.