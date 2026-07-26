Encabeza Guillén asambleas informativas

Este sábado se llevaron a cabo en las cabeceras municipales de Acapetahua, Escuintla y Acacoyagua las asambleas informativas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presididas por el diputado Mario Guillén Guillén.

Además del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, estuvieron presentes el presidente municipal de Acapetahua, César Martínez Antonio, y funcionarios locales.

En Acapetahua, el munícipe hizo un reconocimiento al avance que se ha tenido con los gobiernos federal y estatal, destacando que hay rumbo y dirección para dar al pueblo seguridad y bienestar.

La líder social Josefa Gutiérrez señaló que estos espacios de las asambleas informativas son un punto de encuentro ciudadano.

Indicó que cuando hay coordinación entre los órdenes de gobierno y responsabilidad, los resultados son positivos y obligan a asumir el compromiso de trabajar juntos.

En su intervención, el diputado Mario Guillén Guillén afirmó que durante el recorrido por la Costa de Chiapas, en las asambleas informativas de Morena ha tenido la oportunidad de platicar con la gente, quienes han reiterado que los apoyos y beneficios que otorga el gobierno federal a través de los programas sociales deben mantenerse.

El legislador asumió el compromiso de seguir trabajando y coordinando esfuerzos con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y de mantener informada a la población sobre las acciones que se realizan desde el partido “guinda”.