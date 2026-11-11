Encabeza Juan Carlos Moreno firma de convenio

Con la finalidad de que quienes emprenden y sostienen empresas en Chiapas cuenten con orientación jurídica y más opciones para resolver sus controversias, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la firma de un convenio marco de colaboración con el Centro Empresarial de Chiapas, Sindicato Patronal, suscrito también por el presidente del Consejo Directivo del Centro Empresarial, Juan Manuel Álvarez Mendoza.

Durante el encuentro, realizado en esta ciudad capital, el magistrado presidente abrió un espacio de diálogo con integrantes del organismo, donde destacó la importancia de que, como representantes de las fuentes de economía en México, cuenten con los mecanismos para solventar los conflictos a través de la apertura judicial, con el servicio de las personas facilitadoras de justicia alternativa, así como juzgadoras; en un acercamiento con los diferentes gremios y organismos sociales, brindando la información y las herramientas necesarias.

Visión

Asimismo, señaló que la visión de la casa de la justicia es acercarse a la sociedad y dar a conocer quiénes son sus servidoras y servidores, que se interesen por el quehacer judicial y dimensionen su importancia en la vida diaria, por lo que se congratuló de la viabilidad de firmar este convenio, que contempla la capacitación sobre los mecanismos de impartición de justicia.

Por su parte, Álvarez Mendoza agradeció la disposición para generar espacios de diálogo y el compromiso del magistrado presidente y del Consejo de la Judicatura, para continuar fortaleciendo la comunidad empresarial, en una oportunidad que permite estrechar los vínculos de colaboración con la voluntad de sumar capacidades y generar acciones que fortalezcan el diálogo y el desarrollo en nuestro estado.

Presentes

Con este acercamiento, en el que estuvieron presentes las vicepresidencias y expresidencias del Centro Empresarial, así como las y los consejeros de la Judicatura del Estado; el magistrado presidente Moreno Guillén impulsa una justicia que escucha a los distintos sectores de la sociedad, a través de espacios que permiten conocer de primera mano las necesidades de la población, para construir acuerdos y dar mayor certeza jurídica, desde una cultura de paz.