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Encabeza Melgar desfile por la Independencia

Septiembre 17 del 2026
Yamil Melgar reconoció la labor permanente de las Fuerzas Armadas. CP
Yamil Melgar reconoció la labor permanente de las Fuerzas Armadas. CP

El presidente municipal Yamil Melgar, junto a su esposa Beba Pedrero y autoridades federales, estatales y municipales, encabezó el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, celebración que fortalece la unidad y mantiene viva la memoria de quienes lucharon por la libertad de nuestra nación.

Yamil Melgar reconoció la importante labor que realizan el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional durante los 365 días del año. “Gracias a su entrega y compromiso tenemos un México en paz, un Chiapas en paz y un Tapachula en paz”, expresó.

El alcalde destacó que, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite obtener mejores resultados en materia de seguridad y preservar la tranquilidad de las familias.

Contingentes

En el desfile participaron 3 mil 400 estudiantes y docentes de 13 planteles educativos, entre ellos la Escuela de Enfermería, además de 84 integrantes del Ejército Mexicano, 160 de la Marina Armada de México, 51 de la Guardia Nacional y 112 elementos de Seguridad Pública Municipal. También desfilaron integrantes del Servicio Militar Nacional, Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, jinetes, escaramuzas, charros y unidades motorizadas.

El comandante de la columna, Rigoberto Vega Martínez, rindió el parte de novedades y confirmó que el recorrido concluyó sin incidentes. Estuvieron presentes Nezahualcóyotl Albarrán, comandante de la 36 Zona Militar; Marco Antonio Galván, representante de la 22 Zona Naval; Emmanuel Peña, coordinador operativo de la Guardia Nacional; Ernesto López, fiscal del Distrito Fronterizo Costa; Venerando Díaz, delegado regional de Educación, y Manuel Alejandro Lluch, secretario de Seguridad Pública Municipal. Al concluir, Yamil Melgar expresó: “Con orgullo decimos: en Tapachula somos más chiapanecos y más mexicanos que nunca”.

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