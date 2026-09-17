Encabeza Melgar desfile por la Independencia

El presidente municipal Yamil Melgar, junto a su esposa Beba Pedrero y autoridades federales, estatales y municipales, encabezó el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, celebración que fortalece la unidad y mantiene viva la memoria de quienes lucharon por la libertad de nuestra nación.

Yamil Melgar reconoció la importante labor que realizan el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional durante los 365 días del año. “Gracias a su entrega y compromiso tenemos un México en paz, un Chiapas en paz y un Tapachula en paz”, expresó.

El alcalde destacó que, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite obtener mejores resultados en materia de seguridad y preservar la tranquilidad de las familias.

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En el desfile participaron 3 mil 400 estudiantes y docentes de 13 planteles educativos, entre ellos la Escuela de Enfermería, además de 84 integrantes del Ejército Mexicano, 160 de la Marina Armada de México, 51 de la Guardia Nacional y 112 elementos de Seguridad Pública Municipal. También desfilaron integrantes del Servicio Militar Nacional, Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, jinetes, escaramuzas, charros y unidades motorizadas.

El comandante de la columna, Rigoberto Vega Martínez, rindió el parte de novedades y confirmó que el recorrido concluyó sin incidentes. Estuvieron presentes Nezahualcóyotl Albarrán, comandante de la 36 Zona Militar; Marco Antonio Galván, representante de la 22 Zona Naval; Emmanuel Peña, coordinador operativo de la Guardia Nacional; Ernesto López, fiscal del Distrito Fronterizo Costa; Venerando Díaz, delegado regional de Educación, y Manuel Alejandro Lluch, secretario de Seguridad Pública Municipal. Al concluir, Yamil Melgar expresó: “Con orgullo decimos: en Tapachula somos más chiapanecos y más mexicanos que nunca”.