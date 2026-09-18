Encabeza Moreno Guillén mesa de trabajo

Con la convicción de fortalecer espacios que impulsen la participación y el desarrollo de las mujeres en sus comunidades, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió en la sede judicial Tuxtla a las representantes en Chiapas de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria: Yuri Ana Gallegos de los Santos, Ruby Anahí Gamboa Villatoro, Frida Sugey Velázquez Natarén, Karla Elena Cruz Pérez y Gabriela Ochoa González.

Durante esta mesa de trabajo con el organismo dependiente de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, se compartieron perspectivas sobre la importancia de generar entornos de igualdad y bienestar para las mujeres, reconociendo el valor de su participación en la vida comunitaria.

Desde el ámbito de la justicia, se refrendó la importancia del diálogo y la vinculación social como herramientas para fortalecer una cultura de paz, con perspectiva de género y respeto a los derechos de las y los chiapanecos.

Diálogo con sectores productivos

El magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, también sostuvo una reunión con integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), encabezados por su secretario José Pérez Gómez, en un espacio de diálogo y como parte de la vinculación permanente con los distintos sectores de la sociedad chiapaneca.

Durante esta reunión intercambiaron perspectivas sobre temas trascendentales para la región, refrendando la importancia de mantener una justicia cercana, abierta a la escucha y con presencia en los municipios de Chiapas.