Encabeza REC entrega de insumos agrícolas

Durante la entrega de insumos para productores del municipio de Villa Corzo, como parte del programa Impulso Agrícola para la Siembra del Frijol 2023, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que, con el fortalecimiento de este apoyo, un total de cinco mil productoras y productores podrán sembrar en tiempo y forma este producto básico para garantizar la soberanía alimentaria en el estado y el país.

Señaló que con la guía y respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el estado se trabaja junto a los ayuntamientos para que los recursos alcancen de manera eficaz y el campo pueda tener mayores posibilidades de desarrollo, como en esta ocasión que se invierte de manera importante en el rescate de la productividad de las actividades agrícolas, a fin de mejorar la calidad alimentaria de la gente.

Priorizar la igualdad

“Cuando se gobierna con humanismo mexicano, tal como lo hace el presidente de la República, el dinero alcanza para sacar adelante las propuestas legítimas del pueblo. Por eso Chiapas va bien. Muestra de ello es que, de 2019 a 2022, la pobreza ha descendido en un 10.6 por ciento, logrando que más de 630 mil personas abandonaran esa condición y que exista mayor igualdad entre las y los chiapanecos. Esto obedece a los apoyos sociales de los 18 programas de Bienestar, a las grandes obras de infraestructura, la disciplina financiera y que no ha habido deuda pública”, enfatizó.

Escandón Cadenas señaló que, gracias a las políticas públicas que impulsa la Federación, hoy se está recuperando la soberanía económica del país, mediante el impulso de importantes proyectos de infraestructura para rescatar la industria energética y petrolera. Este último —dijo— ha permitido recuperar la producción de fertilizante, a fin de cubrir el abasto a nivel nacional y con mejor rendimiento para las cosechas, tal y como sucedía hace 50 años.

Próxima rehabilitación vial

Al anunciar el inicio de la rehabilitación del camino del ejido Monterrey a la cabecera municipal de Villa Corzo, el mandatario dio a conocer que en este municipio se ha destinado una inversión estatal de más de 300 millones de pesos en distintos rubros, resaltando su compromiso de seguir trabajando a favor de la educación, la salud y el apoyo al campo, entre otros, desterrando la corrupción y los privilegios.

“Tengan confianza, no les vamos a fallar, porque la Cuarta Transformación no roba ni miente y no traiciona. Llegó para atender a todas y todos, sin ninguna distinción ni condición; muestra de ello, es que estamos cumpliendo el compromiso de que la mayor parte del presupuesto se distribuya en el pueblo, sobre todo a quienes en el pasado no eran escuchados y que hoy son los protagónicos de este nuevo México democrático y humano”, subrayó al convocar a que se evite la división y los conflictos, para que haya mejores oportunidades y una mayor calidad de vida.

Agradecimiento

En representación de las y los beneficiados del ejido Patria Chica, Robertony López Salas agradeció el respaldo del gobernador Rutilio Escandón a la producción agrícola, además destacó que con esta entrega de semillas de frijol junto con la de maíz y fertilizante que recibieron previamente, se complementan los apoyos para el cultivo de granos básicos para la alimentación de la gente. “Gracias por su apoyo, la gente de Villa Corzo lo valoramos enormemente”, expresó.

El alcalde de Villa Corzo, Robertony Orozco Aguilar, reconoció la voluntad política del gobernador Rutilio Escandón al impulsar acciones a favor del desarrollo del campo en este municipio, toda vez que —gracias a su gestión— se ha logrado incrementar de 20 a 35 toneladas de semillas de frijol para la siembra en mil 200 hectáreas, en beneficio de cinco mil productores, a espera de que para el 2024 se aumente a 10 mil campesinos atendidos.

Transformación de municipio

Expresó la gratitud de las y los habitantes por los apoyos recibidos y las obras que se desarrollan en este municipio, desde la atención al campo, la rehabilitación de caminos y carreteras, así como de espacios públicos, entre otras acciones que permiten transformar el rostro urbano de Villa Corzo.

Estuvieron presentes: la diputada presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso del Estado, Carolina Zuarth Ramos; la presidenta del DIF Municipal de Villa Corzo, Anayeli Padilla Urbina; representantes de la población beneficiada de los ejidos Tierra Santa y La Sierrita, Oel Velázquez Vargas y Manuel de Jesús González, respectivamente.

Asimismo, los comisariados ejidales de Nuevo Refugio, Gabriel de la Cruz Cuesta; La Ramona, Fernando Sántiz Pérez; La Libertad, Irel Rube García Pérez; Patria Chica, José Crispín Pérez Guzmán; Nuevo Tenejapa, Miguel Méndez Lunas; Lázaro Cárdenas, Miguel Guzmán Hernández; Unión del Carmen, Rubén Estrillo Pola; Los Amates, Guillermo García Ozuna; Tierra Santa, José Manuel Pinacho; Nuevo Plan de Ayala, Apolinar Lara Pérez; y Bonanza, José Iber Espinosa Domínguez.