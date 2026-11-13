Encabeza Sofía Espinoza entrega de apoyos

La señora Sofía Espinoza Abarca encabezó la entrega de dispositivos de alta especialidad auditiva, prótesis y órtesis, con el propósito de mejorar la calidad de vida y favorecer la autonomía de personas con discapacidad en distintos municipios de Chiapas.

Fortalecen la inclusión

Durante esta actividad se entregaron procesadores de sonido externo y kits de accesorios, así como apoyos consistentes en prótesis y órtesis largas. Destacaron que estas entregas son gratuitas y contribuirán a mejorar la comunicación y movilidad de las personas beneficiarias, facilitando sus actividades cotidianas y fortaleciendo su inclusión social.

La directora general de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas, Ana Isabel Granda González, acompañó a esta distribución que representa nuevas oportunidades para niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores, así como un respaldo para sus familias.