Encabeza Sofía Espinoza jornada de atención social

Como parte de las acciones de atención social que se acercan a las familias de Chiapas, la señora Sofía Espinoza Abarca encabezó en Tapachula la Jornada Estatal DIF, con la entrega de apoyos de movilidad, el impulso de Huertos Escolares Pedagógicos y la inauguración de un Centro de Estimulación Multisensorial para Niñas y Niños.

En las instalaciones de la Delegación Regional del DIF Chiapas de la “Perla del Soconusco” se entregaron apoyos para niñas, niños y personas adultas que requieren dispositivos de movilidad. Asimismo, se impulsaron los Huertos Escolares Pedagógicos, una iniciativa que llegará a 316 centros escolares de diferentes municipios y beneficiará a más de 42 mil niñas y niños mediante la producción de alimentos frescos y nutritivos.

Durante esta actividad también se inauguró el Centro de Estimulación Multisensorial para Niñas y Niños, un espacio que busca brindar nuevas alternativas de atención y acompañamiento para fortalecer el bienestar y desarrollo de la población infantil.

Finalmente, en el parque recreativo Los Cerritos se entregaron apoyos de movilidad y paquetes alimentarios a familias de la región, entre ellos sillas de ruedas, sillas PCI, bastones, andaderas y lentes. Estos apoyos contribuyen a facilitar las actividades cotidianas y fortalecer el bienestar de las personas y familias que los requieren.