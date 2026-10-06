﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Encabeza Sofía Espinoza jornada de atención social

Octubre 06 del 2026
La señora Sofía Espinoza Abarca encabezó en Tapachula la Jornada Estatal DIF. Cortesía
La señora Sofía Espinoza Abarca encabezó en Tapachula la Jornada Estatal DIF. Cortesía

Como parte de las acciones de atención social que se acercan a las familias de Chiapas, la señora Sofía Espinoza Abarca encabezó en Tapachula la Jornada Estatal DIF, con la entrega de apoyos de movilidad, el impulso de Huertos Escolares Pedagógicos y la inauguración de un Centro de Estimulación Multisensorial para Niñas y Niños.

En las instalaciones de la Delegación Regional del DIF Chiapas de la “Perla del Soconusco” se entregaron apoyos para niñas, niños y personas adultas que requieren dispositivos de movilidad. Asimismo, se impulsaron los Huertos Escolares Pedagógicos, una iniciativa que llegará a 316 centros escolares de diferentes municipios y beneficiará a más de 42 mil niñas y niños mediante la producción de alimentos frescos y nutritivos.

Durante esta actividad también se inauguró el Centro de Estimulación Multisensorial para Niñas y Niños, un espacio que busca brindar nuevas alternativas de atención y acompañamiento para fortalecer el bienestar y desarrollo de la población infantil.

Finalmente, en el parque recreativo Los Cerritos se entregaron apoyos de movilidad y paquetes alimentarios a familias de la región, entre ellos sillas de ruedas, sillas PCI, bastones, andaderas y lentes. Estos apoyos contribuyen a facilitar las actividades cotidianas y fortalecer el bienestar de las personas y familias que los requieren.

﻿