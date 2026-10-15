Encabeza Sofía Espinoza Jornada de Salud Humanista

Con el propósito de promover el bienestar y brindar herramientas para la toma de decisiones informadas, la señora Sofía Espinoza Abarca encabezó la Jornada de Salud Humanista: Mente, Cuerpo y Prevención, enfocada en la prevención del embarazo en adolescentes y el cuidado de la salud mental.

Durante la jornada se impartieron ponencias sobre prevención del embarazo en adolescentes y salud mental, con información y orientación para fomentar el autocuidado, fortalecer la autoestima y promover la identificación oportuna de situaciones que requieren atención.

Estas acciones buscan acercar información científica y libre de prejuicios a adolescentes, familias y personal educativo, para favorecer decisiones responsables, prevenir riesgos y contribuir al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

El evento contó con la participación de autoridades estatales y municipales, así como representantes del ámbito académico, quienes se sumaron a este espacio de orientación y prevención en beneficio de la población.