Encabeza Torres programa Chuleando Tuxtla

El presidente Ángel Torres, junto a trabajadoras y trabajadores de las distintas dependencias municipales, encabezó una edición más del programa Chuleando Tuxtla, con acciones de limpieza, descacharrización, pintura y rehabilitación de áreas públicas, en beneficio de 27 colonias de la zona sur poniente de la capital.

Jornadas

Estas jornadas permiten atender de manera integral las necesidades de cada colonia, retirando residuos, recogiendo escombro, reforzando el alumbrado público, por mencionar algunas acciones. Con ello, se garantiza un entorno más limpio, seguro y ordenado para las familias.

Al reconocer el gran trabajo que realizan las y los trabajadores del Ayuntamiento, el alcalde Ángel Torres destacó que estos trabajos interinstitucionales continuarán de manera permanente por todas las colonias de la capital, a fin de fortalecer el desarrollo y bienestar de las familias capitalinas.