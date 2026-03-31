Encabeza Yamil Melgar reunión de gabinete

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó este lunes una reunión de trabajo con su gabinete, con el objetivo de dar seguimiento puntual a la agenda institucional y reforzar la operatividad de las áreas durante la presente semana.

Redoblan esfuerzos

En el encuentro, el alcalde subrayó que, si bien se aproxima un periodo vacacional para muchas familias, en el servicio público no hay pausas cuando se trata de atender a la ciudadanía. “Esta no es una semana de asueto para quienes tenemos la responsabilidad de servir; es una oportunidad para redoblar esfuerzos y estar más cerca de la gente”, expresó.

Melgar enfatizó que las necesidades y problemáticas de la población no se detienen, por lo que instruyó a su equipo a mantenerse activos, presentes y atentos en cada colonia, comunidad y espacio público del municipio.

Prioridad

Asimismo, hizo un llamado a continuar trabajando con compromiso, cercanía y sensibilidad, priorizando la atención oportuna y la capacidad de respuesta ante cualquier situación que requiera la intervención del gobierno municipal.

Finalmente, el presidente municipal invitó a la ciudadanía a mantenerse informada, participar e interactuar a través de los canales oficiales, reiterando que su gobierno trabaja todos los días por el bienestar de Tapachula.