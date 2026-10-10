Encabezan coordinación preventiva ante lluvias

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó una sesión extraordinaria de vigilancia y seguimiento por sistemas tropicales, donde pidió fortalecer la coordinación entre autoridades y comités comunitarios para mantener informada a la población y estar preparados ante posibles contingencias por lluvias.

Yamil Melgar destacó que las condiciones geográficas de Tapachula, con zonas montañosas y bajas, requieren atención permanente. Solicitó transmitir información clara y uniforme mediante los comités de Protección Civil, de Bienestar y de Comrade, en coordinación con las autoridades estatales. También pidió no bajar la guardia cuando no llueva en la zona urbana, pues las precipitaciones en la parte alta pueden incrementar los riesgos en otras áreas del municipio.

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El secretario de Protección Civil Municipal, Herbert Schroeder Bejarano, presentó el pronóstico de Conagua y del Sistema de Alerta Temprana de Chiapas: de 75 a 150 milímetros este viernes, de 25 a 75 el sábado y de 25 a 50 el domingo y lunes. El delegado regional de Protección Civil en el Soconusco, Joaquín Montes, transmitió el saludo del secretario estatal, Mauricio Cordero, y pidió coordinar alimentos, insumos y apoyos ante posibles evacuaciones, debido a las lluvias que podrían favorecer una zona de baja presión y la humedad remanente.

Durante la sesión se informó que están habilitados para utilizarse como refugios temporales el Centro de Convivencias, el Tecnológico Nacional de México, campus Tapachula, y las instalaciones de Canaco Tapachula; en caso extremo, se contempla la Expoferia Tapachula. Participaron la regidora Rosa Cortés; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lluch; así como secretarias y secretarios del Ayuntamiento, para fortalecer los preparativos y la capacidad de respuesta.

Yamil Melgar exhortó a la sociedad a evitar tirar residuos sólidos en la vía pública, ya que obstruyen las coladeras, favorecen inundaciones y generan afectaciones a corto y mediano plazo. Pidió depositarlos dentro de los contenedores, sin dejar bolsas a un costado; si están llenos, buscar otro disponible o esperar para disponerlos correctamente. Asimismo, llamó a mantenerse atentos a los avisos oficiales, atender las indicaciones de PC Municipal y evitar cruzar ríos o calles inundadas.