Encabezan Zoé Robledo y ERA Jornada Nacional

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezaron la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en la entidad, iniciativa que impulsó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en los 32 estados del país de manera simultánea a fin de sembrar millones de árboles y semillas que permitan restaurar y preservar el ecosistema.

Desde el cañón del sumidero, el titular del Seguro Social indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a todas las instituciones del Gobierno Federal y a todas las mexicanas y mexicanos a participar en la Jornada Nacional de Reforestación, a quienes tomó el juramento para proteger la riqueza natural de México.

Llamado de la patria

Informó que acudió a esta entidad con la representación de la titular del Ejecutivo Federal en un momento histórico, “Chiapas en toda su historia ha acudido al llamado de la Patria, hoy los 122 municipios que están participando representan casi el 25 por ciento de todos los municipios de todo el país”.

Zoé Robledo refirió que uno de cada seis árboles que se van a sembrar en el país estarán en Chiapas; “esto habla bien del estado y de su gobernador, que acude, convoca, suma y supera las expectativas que se tenían para esta jornada”.

Agradeció la participación de alcaldes, presidentes municipales, fuerzas armadas, servidores públicos y población que está participando en esta actividad. “Hoy en la forma de ceibas, matilisguates, primaveras, palo mulato, estamos sembrando futuro y estamos sembrando porvenir”, enfatizó.

Reconocen participación

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció la participación de alcaldes, alcaldesas y de más de 60 mil personas distribuidas en distintos puntos de la geografía chiapaneca, muchas de ellas acompañadas por sus familias.

Señaló que el cuidado del medio ambiente constituye uno de los principales ejes para Chiapas y la importancia de mantener una relación de equilibrio con la naturaleza mediante la protección de bosques, selvas, ríos, mares y lagunas.

Ramírez Aguilar reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las acciones para restaurar microcuencas y lagunas, así como en la Jornada de Reforestación; “hoy nos sumamos a más de un millón 120 mil plantas y más de mil 100 hectáreas que venimos a reforestar en Chiapas”, afirmó Ramírez Aguilar, quien llamó a continuar trabajando para mantener una relación armónica con el entorno natural.