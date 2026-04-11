Encarcelan a mujer para despojarla de su patrimonio

Hermila “N” fue privada de su libertad en el municipio de Altamirano, Chiapas, denunciaron habitantes del lugar.

Dieron a conocer que la mujer fue encarcelada presuntamente por negarse a entregar los bienes que construyó junto a su esposo, quien actualmente se encuentra desaparecido.

Dijeron que familiares (políticos) de la mujer habrían intentado apropiarse de su patrimonio, es decir de su terreno, una camioneta y un tractor, y ante su negativa decidieron detenerla y trasladarla a la cárcel de la comunidad.

En esta acción intervinieron autoridades comunitarias con base a “usos y costumbres”.

Del hecho ya tiene conocimiento, se dijo, la Fiscalía de Justicia Indígena, quien lleva a cabo las investigaciones para precisar lo ocurrido y para que la señora Hermila recupere su libertad.