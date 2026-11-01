Encarecen flores por intensa sequía azotó

La sequía registrada en los campos de producción y la alta demanda en la víspera del Día de Muertos han provocado el encarecimiento de las flores en Tapachula.

Comerciantes señalaron que los ramos que anteriormente se vendían en 30 pesos, hoy se comercializan en 50 o más.

En entrevista, Carolina Yoc Ramos, propietaria de la florería San Francisco, afirmó que los proveedores tuvieron menos producción debido a la falta de lluvias en los últimos meses en varias regiones del estado, lo que impactó directamente en el costo final al consumidor.

Mencionó que el cempasúchil es el que más alza registró, ya que el ramo se comercializa en 50 pesos, cuando el año pasado estuvo en 30 pesos.

Señaló que otras flores como gerberas, lilis, girasoles y gladiolas también han sufrido un ligero aumento, debido a que hubo poca producción en la zona Altos, de donde provienen.

En el caso de los arreglos, los que antes se vendían en 50 pesos hoy se ofertan en 70, mientras que los de 100 ahora están en 150 pesos.

“Hemos tenido que realizar solo un ligero ajuste en el precio de los productos que comercializamos para poder tener buenas ventas durante la fiesta del Día de Muertos”.

Días pico

A pesar del incremento, esperan que las ventas repunten los días 1 y 2 de noviembre, cuando se registra la mayor afluencia de personas en busca de arreglos para llevar a sus difuntos a los panteones.

Invitó a la población a acudir a los comercios locales para contribuir con la economía la ciudad, donde podrán encontrar flores frescas y a precios accesibles.