Encharcamientos dejan fuertes lluvias en Huixtla

Las intensas lluvias generadas por una zona de baja presión en la región del sur del país, provocaron encharcamientos en el centro y en las zonas bajas del municipio de Huixtla, en donde se desbordó el arroyo “El Cuzco”, por lo que se activaron los protocolos de emergencia.

Los ríos de Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Escuintla y Mapastepec han presentado incremento en su caudal, por lo que existe un monitoreo de toda la zona de la franja costera, en donde el fenómeno está provocando precipitaciones pluviales.

La Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal, informó que se realizan recorridos preventivos y en caso necesario, se procederá a realizar evacuaciones de las personas a cuyas viviendas ingrese el agua, para ser trasladados a lugares seguros.

En plena cabecera municipal, en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, el mercado y la zona comercial, los encharcamientos han sido severos en algunas calles y avenidas, afectando a negocios y vehículos, debido al desbordamiento del arroyo “El Cuzco” y las corrientes generadas por las lluvias.

Las autoridades han pedido también a los conductores de vehículos que se desplazan en la carretera Costera que extremen precauciones al circular por los riesgos que representa el pavimento mojado y las crecidas de los ríos.

Alertas

De acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los remanentes del huracán Priscila podrían alcanzar los estados del sur del país, aunque se presenta una zona de baja presión, con probabilidad de desarrollo ciclónico y un canal de baja presión al noroeste del Mar Caribe.

Por ese motivo se pronostican tormentas y lluvias en diversas regiones de Chiapas, particularmente en la Costa, Soconusco y Sierra, por lo que han solicitado estar alertas por posibles encharcamientos, desbordamientos de ríos, arroyos y deslaves en las zonas serranas.