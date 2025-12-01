Encienden nueva generación de guardianes

Durante tres días, un grupo de jóvenes chiapanecos destacados, seleccionados por mérito y liderazgo, vivió una experiencia transformadora que los conectó con la tierra, la ciencia y el futuro ambiental de Chiapas.

Primer día

El encuentro inició en el ZooMAT, donde la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y Unicef dieron la bienvenida a las y los participantes. Entre senderos, fauna nativa y el pulso del ecosistema, comprendieron que el medio ambiente es un derecho humano fundamental para niñas, niños y adolescentes.

Participaron en un simulador de la COP, representando negociaciones climáticas reales, y cerraron el día con un taller de huertos urbanos y jardines polinizadores, herramientas para replicar soluciones en sus propias comunidades.

Segundo día

En el ejido Gabriel Esquinca vivieron una experiencia profunda en campo, aprendiendo sobre restauración de microcuencas, técnicas de reforestación, manejo del suelo y diálogo con actores comunitarios que hoy son guardianes de su territorio.

Visitaron también el Jardín Botánico y el Museo de Paleontología, donde conectaron la ciencia con el presente ambiental de Chiapas.

Tercer día

El Cañón del Sumidero se convirtió en su aula natural. Recibieron herramientas para el manejo de residuos y la conciencia ambiental antes de recorrer esta Área Natural Protegida de la mano de especialistas.

Más tarde, en el ZooMAT, desarrollaron proyectos réplica y construyeron su posicionamiento como juventudes chiapanecas ante la crisis climática.

La jornada culminó con un momento significativo: la presentación de su declaratoria ambiental, recibida por la maestra Malena Torres, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, quien reconoció su compromiso y visión.

Cuarto día

El encuentro cerró con un mensaje poderoso de Semahn y Unicef: “El cambio comienza con quienes se atreven a aprender, organizarse y actuar.”