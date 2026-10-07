Encontré a una comisión con muchos retos: AGM

A casi dos meses de haber asumido la titularidad de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, aseguró que encontró la dependencia con muchos retos técnicos y administrativos, los cuales, dijo, se están atendiendo con profesionalismo y compromiso con el estado.

“Nada que no solamente una buena voluntad, sino también el profesionalismo de los compañeros con los que estamos trabajando, resuelvan. Y lo más importante, un profundo compromiso con el estado de Chiapas”, afirmó.

Meta

La titular de Caminos informó que mantiene firme la meta de rehabilitar dos mil kilómetros de vías estatales como se había planteado al inicio de la administración, de este total, aseguró, ya llevan mil 300 kilómetros avanzados.

Gómez Mendoza señaló que el objetivo no se limita a esa cifra, pues reconoció que existen más tramos en mal estado que requieren atención para mejorar la calidad de vida de quienes la transitan.

“No solamente hay dos mil kilómetros en mal estado, hay más tramos que se requieren, estamos trabajando en rehabilitación y reconstrucción. El objetivo es que los caminos de Chiapas siempre nos lleven al buen vivir”, expresó.

La funcionaria precisó que para 2026 se planea cerrar con mil 300 kilómetros rehabilitados, mientras que para 2027 se prevé terminar los dos mil kilómetros y continuar con más obras.

Nuevos proyectos

Respecto a los próximos municipios por atender, adelantó que presentará cinco proyectos al pueblo de Chiapas, para lo cual espera autorizaciones y prevé darlos a conocer antes de que termine octubre.

“El objetivo, insisto, es mejorar la mayor cantidad de nuestros caminos, que el dinero del pueblo de Chiapas verdaderamente sirva para llevar este buen vivir a las y los chiapanecos”, concluyó.