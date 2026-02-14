Encubren casos de acoso escolar en primaria

Desesperados y con temor a que algo grave pueda ocurrirles a sus hijos a consecuencia del acoso escolar que sufren dentro de la escuela primaria rural federal “Leona Vicario Fernández” a causa de la desatención y omisión de directivos y maestros que lo permiten y normalizan, padres de familia alzan la voz a través de una carta para denunciar las irregularidades que han sido desatendidas, como son el caso de un menor lesionado de un ojo, niños golpeados y desnudados en público.

La escuela está ubicada en el ejido Acaxman en la zona baja de Tapachula, los preocupados padres de familia piden a las autoridades educativas y de justicia tomar cartas en el asunto, toda vez que directivos y maestros se han confabulado para mantener una supuesta calma que implica la complicidad ante la inasistencia a clases, la irresponsabilidad de poner orden y de atender el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia.

Narran que este mes, un niño de sexto año del grupo “B” fue víctima de sus compañeros que le bajaron su pants y bóxer, exponiéndolo frente a toda la escuela, sin que el docente de grupo Manuel Gómez Morales tomara cartas en el asunto y señalándole a la madre del menor que lo tomara con calma, que no era la primera vez que ocurría en la escuela y era normal entre los niños.

Relatan otro caso reciente, el de 5º “A”, a cargo de la maestra Rocío, recientemente ascendida a directora en otra escuela, señalan que en esa ocasión la agresión de dos estudiantes hacia un compañero del mismo salón dejó como consecuencia una lesión en el ojo que lo mantiene con riesgo de daños irreversibles.