La noche del jueves, seis niñas y niños, quienes se encontraban al interior de un contenedor de basura, fueron atendidos por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, después de que, durante un recorrido, la presidenta Fabiola Ricci se percatara del hecho.

Según informaron las autoridades, el DIF, a través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia activó el protocolo de atención correspondiente, recabando información y ofreciendo el apoyo institucional a la tutora de los menores.

Seguimiento

Posterior a la atención inmediata, la tutora accedió a recibir acompañamiento y acudir a las instalaciones del DIF Municipal para darle seguimiento al caso.

Estas acciones, reiteró la dependencia, tiene como objetivo salvaguardar el bienestar de las niñas y niños, garantizando su derecho a la identidad y realizar las gestiones necesarias conforme a los protocolos de protección.

Pobreza y desigualdad

Cabe señalar que, según datos del Gobierno de México referentes al año 2020, en San Cristóbal, 41.1 % de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 25 % en situación de pobreza extrema.

Asimismo, los datos indican que ciudadanía vulnerable por carencias sociales alcanzó un 19 %, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 4.05 %, mientras que las principales carencias sociales fueron por acceso a la seguridad social, por acceso a los servicios de salud y acceso a la alimentación.

De igual forma, el portal Data México informa que San Cristóbal es uno de los municipios de Chiapas con menor igualdad social, junto a otras localidades como Yajalón, Bochil y Simojovel.