Encuentran con vida a joven desaparecido

Después de 72 horas de ausencia, el joven identificado como Juan Ruiz, de 22 años, fue encontrado mientras caminaba en una vía cercana a Luis Espinoza, comunidad de Bochil.

Al saberse de la desaparición del joven, quien fue visto por última vez la mañana del domingo 18 de enero, pobladores, amigos y familiares realizaron una búsqueda encabezada por el comisario ejidal Ricardo Zenteno.

La familia de Juan indicó que el joven padece de esquizofrenia, y que esta no es la primera vez que se ausentaba; sin embargo, en ocasiones pasadas lograban localizarlo en comunidades cercanas.

Hallazgo

La búsqueda colectiva se realizó en caminos rurales y parcelas cercanas a la comunidad, no obstante, se informó que Juan Ruiz fue hallado mientras, presuntamente, regresaba por su propio pie.

Se indicó que su estado era estable, sin señalas de golpes o maltrato. Tras su localización, el joven fue trasladado a una valoración medica para posteriormente rendir declaración ante las autoridades correspondientes.