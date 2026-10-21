Encuentran indicios tras jornadas de búsqueda

El colectivo Los 7 de la Urban y Corazones que Buscan, tras las jornadas de búsqueda e intervención forense realizadas del 9 al 14 de octubre, exigieron a las autoridades trabajar de manera coordinada, garantizando el derecho de las familias a recibir información clara y oportuna.

A través de un comunicado, los colectivos detallaron que estas jornadas participaron personal especializado en Antropología y Arqueología Forense de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), además de un experto independiente propuesto por las familias.

Indicaron que durante estas actividades se recuperaron indicios “que deberían ser analizados por las autoridades periciales competentes para determinar su naturaleza y establecer si tienen alguna relación con personas desaparecidas”.

En ese sentido, pidieron a las autoridades estales que informen sobre los resultados de los trabajos realizados, dando continuidad a las búsquedas, sin interrupciones “injustificadas” y conforme a los protocolos correspondientes.

“Reconocemos la importancia del trabajo técnico realizado y de la participación de las familias y personas expertas independientes. Esta experiencia también demuestra la necesidad de mejorar la planeación, la coordinación entre las instituciones y la información que se proporciona a las familias”, agregaron.

Por último, reiteraron su disposición a continuar participando en las búsquedas, donde se suman esfuerzos con otras familias, “siempre y cuando se garanticen las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura y efectiva”, concluyeron.