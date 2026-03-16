Encuentran nueva especie de mosca fósil en ámbar

La directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (IcadeCh), Marisol Urbina Matus, asistió como invitada especial y testigo a la firma de convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), que encabeza Magdalena Torres Abarca y el Senckenberg Institute, con el propósito de fortalecer la colaboración internacional para la investigación paleontológica y ambiental.

Además de la donación y presentación oficial de una nueva especie de mosca fósil: mesembrinella guimaraesi, preservada en ámbar de Chiapas, la cual representa el primer registro de este tipo de moscas en el ámbar chiapaneco y una nueva especie para la ciencia.

Su estudio permitirá comprender mejor la evolución, ecología y los ecosistemas del pasado en la región.

Cabe destacar que la investigación fue publicada en la revista internacional “Palaeoentomology”, y la pieza de ámbar con el espécimen ahora forma parte del acervo científico.