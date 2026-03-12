Encuentro de diáconos de siete zonas pastorales

Con la participación de más de mil asistentes, se realiza el Encuentro de Diáconos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Las actividades iniciaron con una una procesión, acompañados de párrocos y vicarios diocesanos.

“María y la participación de la mujer en el diaconado permanente”, es el tema principal de este encuentro, así lo dio a conocer la Diócesis de San Cristóbal.

“Los subtemas se están trabajando con el equipo de formación, AACPs que acompañan el área de diáconos, ministras, parejas de candidatos y aspirantes al diaconado permanente”.

Lo anterior “con el objetivo de reflexionar sobre la vida y el servicio que tienen las mujeres en el diaconado permanente y escuchar las invitaciones del espíritu para fortalecer su participación a la luz de la vida de María, de las mujeres en la Biblia, el magisterio de la Iglesia y en el caminar diocesano”.

Los diáconos con sus esposas que participan son de las zonas pastorales: 150 de la zona Tseltal Bajo, 180 de Tseltal Alto, 120 de la zona Tsotsil, 100 de la zona Chab, 120 de la zona Ch’ol, 120 del Sureste, entre otros.